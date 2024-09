Meteo Acri, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,9°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piacevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 22,1°C intorno alle ore 10:00. La brezza proveniente da sud-ovest garantirà un clima fresco e piacevole, con una velocità del vento che varierà tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità a livelli moderati. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 4%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. Il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% entro la mezzanotte. Le temperature scenderanno a circa 15°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori confortevoli, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.6° prob. 2 % 10.1 SSO max 13.2 Libeccio 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +13.8° perc. +13.5° prob. 42 % 10.8 S max 14.3 Ostro 85 % 1014 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° prob. 38 % 10.1 SSO max 17.7 Libeccio 73 % 1014 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° prob. 15 % 12.6 OSO max 21.7 Libeccio 45 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.3° prob. 11 % 16.8 OSO max 24.3 Libeccio 41 % 1014 hPa 15 cielo sereno +21.3° perc. +20.6° prob. 10 % 11.4 OSO max 18.8 Libeccio 44 % 1013 hPa 18 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° prob. 4 % 10.5 SSO max 12.8 Libeccio 70 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 10.4 S max 11.8 Ostro 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.