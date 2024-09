Meteo Acri, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15°C, mentre al mattino si assisterà a un aumento termico che porterà i valori a superare i 20°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a mantenere un clima piacevole per tutta la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 17%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 5,4 km/h da Sud. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a migliorare. Alle 06:00, la temperatura salirà a 17,7°C, e il cielo rimarrà sereno. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, passando a 3,1 km/h. Man mano che la giornata proseguirà, le temperature raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno, con un’ulteriore diminuzione dell’umidità al 34%. Le condizioni di sereno continueranno a dominare, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 23°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento si manterrà costante. L’umidità, pur aumentando, non raggiungerà livelli critici, mantenendosi attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acri indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle belle giornate di settembre.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.6° perc. +15.6° prob. 18 % 5.4 S max 5.4 Ostro 91 % 1010 hPa 3 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 5.7 S max 5.4 Ostro 90 % 1009 hPa 6 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.1 S max 3.8 Ostro 78 % 1010 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 4.2 NO max 5.3 Maestrale 41 % 1010 hPa 12 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.2 O max 12.8 Ponente 35 % 1009 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° prob. 8 % 10.5 O max 12.1 Ponente 41 % 1010 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 10.4 SSO max 11 Libeccio 77 % 1011 hPa 21 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 11.6 SSO max 13.7 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:05

