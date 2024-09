Meteo Acri, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli prevalentemente coperti, che si schiariranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco intorno ai 23,8°C durante le ore centrali. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, contribuirà a mantenere un clima fresco e ventilato.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1017 hPa. I venti soffieranno da sud a una velocità di circa 12,4 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,2°C entro le ore centrali. L’umidità diminuirà progressivamente, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9-14 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 15,6°C. I venti si calmeranno ulteriormente, e l’umidità rimarrà attorno al 71%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acri mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.8° perc. +13.1° Assenti 12.4 S max 15.9 Ostro 72 % 1017 hPa 3 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 11.4 S max 13.2 Ostro 61 % 1017 hPa 6 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 9.6 SSO max 13.8 Libeccio 60 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +21.6° Assenti 8.6 OSO max 15.2 Libeccio 40 % 1018 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.2° Assenti 14.3 OSO max 20 Libeccio 39 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +20.9° prob. 15 % 12.2 SO max 21.5 Libeccio 49 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 7 % 11.9 SSO max 18.4 Libeccio 72 % 1018 hPa 21 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 11.3 SSO max 14.3 Libeccio 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.