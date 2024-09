Meteo Acri, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai +9,7°C. La mattina, si assisterà a un aumento termico, raggiungendo i +20,5°C entro le 12:00, con umidità in calo fino al 30%. Nel pomeriggio, il picco sarà di +20,2°C, mentre in serata scenderà a +11,3°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a +21,6°C. Mercoledì, si prevede un ulteriore aumento, con un massimo di +24,9°C. Giovedì, il cielo si coprirà, con temperature attorno ai +19,9°C.

Lunedì 30 Settembre

Durante la notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,7°C alle 00:00, scendendo leggermente a +9,2°C entro le 05:00. La temperatura percepita varierà da +9,4°C a +8,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,2 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 52% fino al 55%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +14,7°C alle 07:00 e i +20,5°C entro le 12:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 2,1 km/h e 6,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 47% al 30%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +20,2°C alle 13:00, per poi scendere a +16°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 7 km/h. L’umidità si attesterà tra il 33% e il 48%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, passando da +11,9°C alle 18:00 a +11,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento varierà tra 7,7 km/h e 9,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% entro la fine della giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1020 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,1°C alle 00:00, con una leggera diminuzione a +10,8°C entro le 05:00. La temperatura percepita varierà da +10,2°C a +10°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,2 km/h e i 8,2 km/h, proveniente principalmente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 70% fino al 80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +16,2°C alle 07:00 e i +21,6°C entro le 12:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 4,6 km/h e 10,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 70% al 43%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +21,2°C alle 13:00, per poi scendere a +19,2°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,9 km/h. L’umidità si attesterà tra il 44% e il 52%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, passando da +12,8°C alle 21:00 a +12,9°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento varierà tra 8,5 km/h e 9,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66% entro la fine della giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1015 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Durante la notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,8°C alle 00:00, mantenendosi stabili fino alle 05:00. La temperatura percepita varierà da +11,8°C a +11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,3 km/h e i 8,8 km/h, proveniente principalmente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 63% fino al 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +19,2°C alle 07:00 e i +24,9°C entro le 12:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 6,8 km/h e 13,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 56% al 27%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +24,7°C alle 13:00, per poi scendere a +22,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 16,2 km/h. L’umidità si attesterà tra il 26% e il 35%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, passando da +16,4°C alle 19:00 a +16,2°C alle 23:00. Il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La velocità del vento varierà tra 10,9 km/h e 11,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63% entro la fine della giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1011 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa pari a 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,9°C alle 00:00, mantenendosi stabili fino alle 05:00. La temperatura percepita varierà da +15,2°C a +15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,8 km/h e i 11,2 km/h, proveniente principalmente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63% fino al 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le temperature si attesteranno intorno ai +17,2°C e continueranno a salire fino a raggiungere i +19,2°C alle 07:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si manterrà bassa, con valori tra 9,4 km/h e 10,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 65% al 58%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1009 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +19,9°C alle 15:00, per poi scendere a +16,4°C alle 18:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 11,7 km/h. L’umidità si attesterà tra il 44% e il 51%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, passando da +16,6°C alle 20:00 a +16,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La velocità del vento varierà tra 10,4 km/h e 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63% entro la fine della giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre caratterizzato da temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni, con un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, soprattutto nei pomeriggi, per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare più fresche.

