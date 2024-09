Meteo Adrano, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,8°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,2 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno relativamente miti, oscillando tra i 14,6°C e i 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa, attorno al 25%. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che si alzeranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C entro le 08:00. L’umidità sarà contenuta, attorno al 51%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 22,8°C intorno alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno per tutta la giornata, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La ventilazione sarà sempre presente, con una velocità media di circa 13 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 35%, rendendo la giornata piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia. La notte successiva si presenterà serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Adrano evidenziano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, le temperature potrebbero mantenersi su livelli simili, con un clima che continuerà a favorire attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché le previsioni meteo non indicano cambiamenti significativi nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +17° prob. 24 % 13.2 NNO max 23 Maestrale 80 % 1017 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 8 % 12.5 NNO max 20.8 Maestrale 74 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° Assenti 12.1 NNO max 19.9 Maestrale 58 % 1019 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21° Assenti 13 NNO max 19.4 Maestrale 38 % 1019 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +21.6° Assenti 13.9 NNO max 20 Maestrale 37 % 1018 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° prob. 2 % 14 NNO max 21 Maestrale 52 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 7 % 9.5 N max 16.3 Tramontana 64 % 1020 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° Assenti 9.1 N max 13.1 Tramontana 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:42

