Meteo Adrano, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,4°C della notte e i 27,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si attesterà attorno al 70% durante la notte, per poi scendere progressivamente nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Adrano saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 18,4°C. La percezione del caldo sarà leggermente inferiore, con un valore di 18,2°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C alle 07:00. La temperatura percepita sarà di 21,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con una velocità di 3,3 km/h. L’umidità scenderà al 45%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di 27,7°C. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 26,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,8 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 50%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno fino a 19,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita di 19,6°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni prevalentemente serene. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate all’insegna della tranquillità e del sole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.3° perc. +17.9° Assenti 4.9 NNO max 7.2 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 6 NNO max 7.7 Maestrale 55 % 1019 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 3.3 ONO max 5 Maestrale 45 % 1019 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 6.3 OSO max 8.7 Libeccio 35 % 1018 hPa 13 nubi sparse +27.7° perc. +26.9° Assenti 5.8 OSO max 10 Libeccio 31 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25.5° perc. +25.2° Assenti 4.8 SSE max 8.5 Scirocco 42 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 1.9 S max 4.6 Ostro 60 % 1018 hPa 22 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 3.1 NO max 5 Maestrale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:47

