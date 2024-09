Meteo Adrano, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre ad Adrano prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 22% e temperature che si aggireranno intorno ai +27°C. Nel pomeriggio, ci si aspetta un aumento della nuvolosità con la possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che potrebbe arrivare al 45% e temperature massime intorno ai +31°C.

Durante la sera, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che potrebbe raggiungere il 96% e temperature intorno ai +24°C. Le precipitazioni potrebbero persistere, anche se in modo più leggero rispetto al pomeriggio.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente leggere durante la giornata, con raffiche che potrebbero aumentare leggermente nel pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013-1014hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Adrano si prevedono condizioni meteorologiche instabili con possibili piogge e temporali. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 4.4 NO max 7.5 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 3.3 N max 5.8 Tramontana 68 % 1013 hPa 7 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 1 % 6.9 SSO max 8.5 Libeccio 56 % 1014 hPa 10 poche nuvole +30.4° perc. +30.2° Assenti 14.9 OSO max 20 Libeccio 41 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +29.6° perc. +29.2° 0.18 mm 14.4 OSO max 22.8 Libeccio 39 % 1012 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +27.1° prob. 57 % 20.4 SSO max 29.5 Libeccio 49 % 1013 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 2.7 O max 6.6 Ponente 61 % 1014 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 4.3 O max 6.4 Ponente 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:19

