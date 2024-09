Meteo Adrano, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre ad Adrano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100% di nuvole, temperature intorno ai +24°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con possibilità di piogge leggere che aumenteranno di intensità verso le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che scenderanno fino ai +21,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 10,5km/h. La probabilità di pioggia sarà molto alta, raggiungendo il 93%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con venti che perderanno di intensità provenendo da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre ad Adrano sarà caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e nuvoloso, con piogge moderate nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con una diminuzione delle precipitazioni e un parziale diradamento delle nuvole. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° Assenti 3.9 O max 7.3 Ponente 60 % 1013 hPa 4 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 3.2 OSO max 8.3 Libeccio 60 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 43 % 6.7 OSO max 10.7 Libeccio 62 % 1012 hPa 10 pioggia moderata +21.9° perc. +22.4° 2.9 mm 10.4 SO max 18.6 Libeccio 84 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.13 mm 7.2 ONO max 12.2 Maestrale 82 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +25.3° prob. 72 % 8.6 NO max 12.9 Maestrale 65 % 1008 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.8° prob. 29 % 6 NNO max 9.8 Maestrale 82 % 1010 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° prob. 29 % 7.6 NO max 11.8 Maestrale 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:13

