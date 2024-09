Meteo Adrano, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Adrano per Venerdì 13 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, permettendo un buon soleggiamento, mentre i venti si manterranno moderati. Questi fattori contribuiranno a creare un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C entro le 7:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,8 km/h alle 8:00, mentre l’umidità scenderà al 49%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 24°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 9%, con cieli sereni che favoriranno un clima piacevole. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 42%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C intorno alle 21:00. I cieli rimarranno sereni e l’umidità si attesterà attorno al 65%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano nei prossimi giorni indicano un clima stabile e prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero abbassamento previsto per il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le notti fresche offriranno un piacevole sollievo dal caldo diurno. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 6.4 O max 9.9 Ponente 67 % 1013 hPa 3 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° Assenti 7.8 ONO max 16.5 Maestrale 67 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 9 % 9.8 O max 22.8 Ponente 65 % 1012 hPa 9 poche nuvole +25.1° perc. +24.8° prob. 34 % 21.4 O max 40 Ponente 44 % 1012 hPa 12 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 30 % 18.9 ONO max 35.9 Maestrale 39 % 1012 hPa 15 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 16.8 NO max 27.9 Maestrale 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 13 NO max 21.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 21 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 10.1 NO max 17.8 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.