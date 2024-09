Meteo Afragola, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La situazione rimarrà stabile anche nelle prime ore del mattino, quando si registreranno valori simili, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire progressivamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 30% e il 38%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 km/h e i 10 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 15 km/h, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità potrà salire fino al 52%, ma non influenzerà il comfort generale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il clima. I venti si manterranno leggeri e l’umidità potrà aumentare fino al 62%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà quella di un clima mite e asciutto, ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, rendendo questo periodo particolarmente piacevole per i residenti e i visitatori.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 12.3 NE max 19 Grecale 54 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 8.7 NE max 13.6 Grecale 58 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 8.2 NE max 11.8 Grecale 58 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 7.6 NE max 8.9 Grecale 38 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.2° Assenti 6.8 ONO max 7.8 Maestrale 30 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 15.6 O max 12.5 Ponente 38 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 9.6 ONO max 11.7 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 4.7 N max 6.4 Tramontana 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.