Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con possibilità di piogge leggere, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 39%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 3,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%, ma non si prevedono eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19,3°C alle 01:00 e continuando a oscillare intorno ai 20°C fino alle 08:00, quando si registrerà una temperatura di 21,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa, intorno al 6%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 0,5 km/h e 4,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e temperature che toccheranno un massimo di 23,5°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 92% e il 96%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 29% verso le 17:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendosi su valori moderati.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 19:00, quando la temperatura scenderà a 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che raggiungerà l’81%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C durante le ultime ore della giornata, con un vento leggero che si sposterà da Nord-Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e meno probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.47 mm 0.5 N max 1.7 Tramontana 79 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.13 mm 4.1 NNE max 3.8 Grecale 82 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 15 % 3.6 SSE max 4 Scirocco 76 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° prob. 9 % 9.9 SO max 10.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 10 % 11 SO max 11.1 Libeccio 59 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 25 % 8.9 SO max 9.4 Libeccio 64 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.18 mm 6 S max 9.6 Ostro 72 % 1014 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 77 % 6.3 NE max 6.8 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:03

