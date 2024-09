Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora con una leggera copertura nuvolosa. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento della temperatura. Nel complesso, la giornata si preannuncia favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Agrigento avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +21°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo circa +20,1°C alle 5:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 9%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a risalire. Alle 8:00, la temperatura sarà di +23,5°C, con una copertura nuvolosa del 67%. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere l’aria più gradevole. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i +25,4°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 48%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Alle 13:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 25,4°C. La brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest manterrà l’aria fresca e piacevole. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i +24°C fino alle 17:00.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Alle 19:00, la temperatura sarà di +22,4°C, con una copertura nuvolosa del 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. A mezzanotte, la temperatura scenderà a +21,8°C, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da cieli sereni e temperature miti, si prevede che anche Venerdì e Sabato continueranno a mantenere condizioni favorevoli, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +21° Assenti 3.6 NE max 4.2 Grecale 79 % 1018 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 3.6 ENE max 3.5 Grecale 75 % 1018 hPa 7 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 3 NE max 3.5 Grecale 65 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° Assenti 9.6 SO max 9.3 Libeccio 55 % 1018 hPa 13 poche nuvole +25.4° perc. +25.4° Assenti 12.4 OSO max 12.7 Libeccio 51 % 1017 hPa 16 poche nuvole +24.3° perc. +24.2° Assenti 7.8 OSO max 9.1 Libeccio 56 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 1.5 ONO max 2.8 Maestrale 66 % 1017 hPa 22 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 1.5 SSE max 2.3 Scirocco 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:52

