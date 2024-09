Meteo Agropoli, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agropoli di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno anche nella mattina, con un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero persistere fino alla sera. Le temperature si manterranno su valori compresi tra i 16°C e i 22°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Agropoli sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,16 mm di pioggia.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti. Le piogge continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 8 km/h e i 12 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con accumuli che varieranno da 0,46 mm a 0,62 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, con piogge moderate attese tra le 14:00 e le 16:00. Le temperature massime si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 70%. La velocità del vento sarà compresa tra i 9 km/h e i 12 km/h, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le condizioni di umidità elevata e la presenza di nuvole contribuiranno a creare un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli di Martedì 17 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, portando a un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.16 mm 8.5 E max 9 Levante 78 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.72 mm 5.9 E max 6.9 Levante 79 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.84 mm 8 NE max 12.3 Grecale 86 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.62 mm 11.2 ENE max 16.9 Grecale 82 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 75 % 12.1 SE max 18.7 Scirocco 56 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +19.4° perc. +19.4° 1.02 mm 8.5 E max 12.5 Levante 79 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.12 mm 11.4 ESE max 18 Scirocco 84 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 51 % 9.9 E max 12.8 Levante 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:00

