Meteo Albenga, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, ma nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C nella notte e saliranno fino a 21,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che varieranno da 17,4°C a 21°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con un’umidità che si manterrà attorno al 39%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole. Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione della nuvolosità, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di 21,8°C alle ore 15:00. Anche in questo frangente, la brezza leggera sarà presente, con una velocità del vento che si manterrà intorno agli 8-10km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 49%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1015hPa, mantenendo un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C, con possibilità di piogge sporadiche. Sarà quindi opportuno prepararsi a un fine settimana variabile, ma complessivamente piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.2° perc. +15° Assenti 12.1 NO max 12 Maestrale 41 % 1015 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +14.2° Assenti 11.4 NO max 10.2 Maestrale 42 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +14.6° Assenti 9.6 NO max 8.5 Maestrale 41 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +18.7° Assenti 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 30 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.5° Assenti 10.6 SSE max 11.5 Scirocco 36 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21° Assenti 8.7 SSO max 11.5 Libeccio 35 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 8.3 ONO max 7.4 Maestrale 45 % 1015 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.3° Assenti 9.8 NNO max 8.6 Maestrale 45 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.