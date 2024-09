Meteo Alcamo, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Alcamo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e a piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo coperto e temperature in lieve calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il meteo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che varierà tra 17,3°C e 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno all’82%.

Con l’arrivo della mattina, il clima cambierà. A partire dalle 06:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 22,2°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77% alle 07:00. Le piogge continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, con accumuli di circa 0,77mm entro le 11:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 23,8°C alle 13:00, per poi scendere a 22,1°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15,2km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno fino a 19,4°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 18,5°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni evidenziano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di piogge leggere e nubi sparse, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con temperature che potrebbero stabilizzarsi su valori più elevati e un aumento della presenza di sole. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere il fine settimana per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 9.3 S max 11 Ostro 83 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.38 mm 9 S max 9.8 Ostro 87 % 1013 hPa 7 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 38 % 8.1 S max 10.5 Ostro 75 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.72 mm 12.3 OSO max 17.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.8° perc. +23.6° 0.15 mm 8.9 O max 15.2 Ponente 50 % 1014 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 7 % 5.3 NO max 8.4 Maestrale 60 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 4.1 NE max 4.6 Grecale 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 6 SE max 6.3 Scirocco 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:07

