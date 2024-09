Meteo Alghero, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Alghero si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 17,5°C e i 24°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 39,3 km/h nel pomeriggio, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e una temperatura di circa 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 8% di nuvole. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20,5°C entro le 08:00. Il vento si farà più presente, con velocità che arriveranno a 12,9 km/h. L’umidità scenderà al 66%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 60%. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con punte di 39,3 km/h, rendendo la giornata ventosa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà a circa 18,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’umidità attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì potrebbero portare un ritorno del sole e temperature più elevate, rendendo le giornate più calde e piacevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 9.1 NNE max 11.9 Grecale 79 % 1009 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° prob. 7 % 8 NE max 9.7 Grecale 82 % 1009 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 21 % 10.1 NNE max 14.7 Grecale 73 % 1010 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 25 % 9.6 NE max 13.9 Grecale 54 % 1010 hPa 13 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° prob. 5 % 17.8 N max 24.3 Tramontana 53 % 1009 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22° prob. 15 % 29.3 NE max 35.7 Grecale 56 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 4 % 21.5 ENE max 31.2 Grecale 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 2 % 12.4 ENE max 16.6 Grecale 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.