Meteo Alghero, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

Durante la notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 19,5°C e un vento da Ovest a 16,5 km/h. La mattina porterà un cielo coperto e una temperatura di 19,9°C, con umidità al 71%. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere e una temperatura di 20°C, mentre l’umidità salirà al 76%. Martedì, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature fino a 22,5°C e umidità attorno al 54%. Mercoledì e Giovedì, si alterneranno nubi sparse e sereno, con temperature gradevoli e umidità variabile, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto.

Lunedì 16 Settembre

Durante la notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La velocità del vento sarà di circa 16,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19,9°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 16,3 km/h e i 23,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità aumenterà fino al 71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a mostrare pioggia leggera a partire dalle 11:00, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,18 mm entro le 13:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 20°C, mentre la velocità del vento scenderà a circa 12,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 18,3°C. La velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 6,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 18,1°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà fino a 22,5°C alle 11:00, mentre la velocità del vento varierà tra i 14,8 km/h e i 18,8 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, attorno al 16%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54%.

Nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e la temperatura scenderà a 18,4°C. La velocità del vento sarà di circa 15,3 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011 hPa.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di circa 17,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà fino a 22,3°C alle 10:00, mentre la velocità del vento varierà tra i 5,5 km/h e i 7,9 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità che si attesterà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,5 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, attorno all’1%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 19,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 18,8°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà fino a 21°C alle 08:00, mentre la velocità del vento varierà tra i 14,5 km/h e i 17,5 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità che si attesterà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,8 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 13,9 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno e coperto, con possibilità di pioggia leggera in particolare Lunedì. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto, soprattutto verso la fine della settimana.

