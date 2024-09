Meteo Altamura, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e condizioni prevalentemente serene, con un possibile cambiamento nel pomeriggio. I dati meteorologici suggeriscono che la mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel pomeriggio si prevede un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. La situazione del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, e il vento soffierà da sud a una velocità di circa 6,7 km/h. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 29,2°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente, e l’umidità scenderà al 26%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 29,6°C. Tuttavia, già dalle 16:00, ci sarà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,19 mm. La temperatura percepita scenderà a 25,5°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 13,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti entro le 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con un’umidità che salirà fino al 61%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Domani, ci si aspetta un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, mentre dopodomani potrebbe esserci un nuovo aumento della nuvolosità. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le condizioni meteo, specialmente nel pomeriggio di Giovedì, quando le piogge potrebbero influenzare i programmi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 6.7 S max 11.1 Ostro 74 % 1009 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 4.4 SO max 5.4 Libeccio 72 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 5.8 SO max 8.6 Libeccio 60 % 1010 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +25.2° Assenti 9.4 SO max 11.3 Libeccio 36 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +27.8° Assenti 8.1 SSO max 17.2 Libeccio 26 % 1008 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.6 S max 21.2 Ostro 40 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +22.2° prob. 4 % 14.5 O max 26 Ponente 43 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° Assenti 7 SSO max 12.5 Libeccio 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:03

