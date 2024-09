Meteo Altamura, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si registreranno piogge di intensità variabile e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno tra i 14,6°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-77%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge, con valori di temperatura che si aggireranno intorno ai 17,9°C e 18,4°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 15 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 67%. La situazione meteo si stabilizzerà leggermente nella sera, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso.

Nel complesso, Martedì 17 Settembre a Altamura si prevede una giornata di maltempo, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature, sebbene fresche, non scenderanno drasticamente, mantenendosi su valori accettabili per la stagione.

Guardando ai prossimi giorni, le previsioni meteo suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e Giovedì potrebbero portare schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, con temperature che si alzeranno gradualmente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 6 % 7.2 SE max 11.7 Scirocco 62 % 1012 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° prob. 6 % 6.5 ESE max 11.2 Scirocco 67 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +14.8° 0.2 mm 10.3 ESE max 18.2 Scirocco 65 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.61 mm 9.7 E max 18.6 Levante 77 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.1° 0.91 mm 16 ESE max 22.2 Scirocco 64 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.84 mm 12.6 ESE max 18.4 Scirocco 69 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.29 mm 5.7 ESE max 10 Scirocco 81 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.8 mm 2.5 S max 4.7 Ostro 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.