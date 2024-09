Meteo Altamura, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli prevalentemente nuvolosi e piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 22,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, superando il 70% nel pomeriggio, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, i cieli si presenteranno inizialmente sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 39% entro l’1:00. Le temperature percepite rimarranno stabili, mentre la probabilità di precipitazioni sarà contenuta.

Nella mattina, si continuerà a osservare una copertura nuvolosa che si intensificherà progressivamente. Le temperature saliranno fino a 22,2°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle prime ore del pomeriggio, quando si prevede un cambiamento significativo.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle previsioni del tempo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 21,4°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno raggiungere i 1,01 mm entro le 17:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 65%.

Nella sera, le piogge continueranno a cadere, con intensità variabile. Le temperature si manterranno fresche, intorno ai 16,7°C, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,84 mm. Il vento si presenterà moderato, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Altamura nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° prob. 44 % 5.8 ONO max 6.7 Maestrale 87 % 1013 hPa 3 poche nuvole +13.8° perc. +13.6° prob. 21 % 9.6 NO max 15.1 Maestrale 91 % 1014 hPa 6 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° prob. 17 % 6.7 O max 9.4 Ponente 84 % 1014 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 3.5 S max 5.4 Ostro 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 3 % 3.8 S max 6.3 Ostro 48 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +21.9° 0.17 mm 4.2 ENE max 6.3 Grecale 47 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.86 mm 7.7 ENE max 12.4 Grecale 71 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.78 mm 8.1 NNO max 14.1 Maestrale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:53

