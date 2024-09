Meteo Ancona, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della serata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una leggera diminuzione dell’umidità, che scenderà al 48%. Il vento si presenterà sempre moderato, con velocità intorno ai 20 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il massimo di 21,2°C alle 14:00, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 15 km/h. L’umidità rimarrà stabile, attorno al 48%.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Tuttavia, verso le 21:00, è prevista la possibilità di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 66%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,3 km/h, e l’umidità salirà al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni evidenziano un trend variabile. Dopo una giornata di Domenica con condizioni miste, si prevede un inizio di settimana con un possibile miglioramento, ma non si escludono ulteriori episodi di instabilità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 21 % 12.3 ONO max 17.5 Maestrale 57 % 1014 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +16.5° Assenti 16.5 ONO max 17 Maestrale 57 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +16.6° Assenti 15.7 ONO max 19.9 Maestrale 54 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.7° perc. +19° Assenti 22 NO max 25.9 Maestrale 49 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20° Assenti 17.5 NNO max 19 Maestrale 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 17.3 NNE max 16.1 Grecale 51 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 10.3 ESE max 10.1 Scirocco 60 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.2 mm 21.3 SE max 25.7 Scirocco 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:11

