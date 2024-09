Meteo Ancona, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,4°C e i 21,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria leggermente umida, ma non sgradevole.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma si evolverà verso un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque su valori elevati.

Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno ulteriormente, portando a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 22%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante la copertura nuvolosa.

La sera vedrà un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi con situazioni analoghe, mentre da mercoledì si prevede un possibile miglioramento, con schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire un’immediata stabilità.

Prec. Vento (km/h)

