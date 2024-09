Meteo Ancona, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

In Ancona, le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 18,1°C, mentre i venti saranno leggeri, prevalentemente da nord. L’umidità si attesterà intorno al 60%, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 15,5°C. La brezza leggera proveniente da nord garantirà un’atmosfera tranquilla, con un’umidità che si aggirerà attorno al 58%. Le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la notte.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18,1°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa si manterrà sotto il 23%. I venti continueranno a soffiare da nord con intensità leggera, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando a 27%, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 10 km/h, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà con sé una maggiore nuvolosità, con il cielo che si presenterà nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 15,9°C. L’umidità aumenterà fino al 65%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti rimarranno leggeri, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 18°C, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 1.2 NNE max 8.2 Grecale 57 % 1024 hPa 3 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 6.7 N max 9.5 Tramontana 61 % 1023 hPa 6 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 9 NNO max 11.9 Maestrale 62 % 1023 hPa 9 poche nuvole +17.7° perc. +16.9° Assenti 14.5 N max 15.6 Tramontana 54 % 1023 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 17.1 N max 17.1 Tramontana 55 % 1022 hPa 15 poche nuvole +17.6° perc. +16.9° Assenti 9.6 N max 10.2 Tramontana 55 % 1021 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 5 N max 5.8 Tramontana 63 % 1021 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 5.4 O max 5.5 Ponente 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:43

