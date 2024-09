Meteo Ancona, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Ancona per Sabato 14 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,3°C e i 19,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 30 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Nella notte, Ancona registrerà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 78%. Il vento soffierà da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di circa 21,4 km/h, creando una brezza tesa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità attorno ai 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità resterà alta, intorno al 49%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Il vento, sempre da Nord-Ovest, si attenuerà leggermente, con velocità che scenderà a circa 21 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 60%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una brezza tesa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.3° perc. +13.8° 0.17 mm 21.4 ONO max 29.7 Maestrale 78 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 37 % 19.8 ONO max 22.3 Maestrale 66 % 1011 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° prob. 33 % 25.8 ONO max 37.9 Maestrale 65 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +17.1° prob. 29 % 30.2 NO max 34.1 Maestrale 51 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° prob. 31 % 27.2 NO max 29.6 Maestrale 48 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +18.5° prob. 12 % 21.6 NO max 23.1 Maestrale 51 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 4 % 18.4 NNO max 25.5 Maestrale 54 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +16.7° 0.19 mm 22.5 N max 31.4 Tramontana 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:13

