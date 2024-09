Meteo Ancona, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, ma con un miglioramento atteso nel corso della mattinata. La temperatura si aggirerà intorno ai 17,6°C con una leggera brezza da ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, con il sole che farà capolino nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,6°C e una copertura nuvolosa del 91%. La velocità del vento sarà di 12,3 km/h proveniente da ovest-nord-ovest, con una probabilità di precipitazioni del 70%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare. Alle 01:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 17,5°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 76%.

Durante la mattina, il tempo continuerà a migliorare. Alle 06:00, si prevede pioggia leggera con una temperatura di 17,3°C e una copertura nuvolosa del 35%. Tuttavia, già dalle 07:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e la temperatura salirà a 18°C. Proseguendo fino a mezzogiorno, le temperature raggiungeranno i 20,6°C, mantenendo una copertura nuvolosa tra il 56% e il 59%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature toccheranno i 21,3°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 76%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 12,4 km/h e 13,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 48%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, e il vento si farà più leggero, con velocità intorno ai 4,4 km/h. La serata si preannuncia quindi piacevole, ideale per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e miglioramento. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni variabili, il weekend si prevede soleggiato e caldo, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre la situazione meteo rimarrà monitorata per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 70 % 12.3 ONO max 15.1 Maestrale 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 21 % 10.2 ONO max 9.2 Maestrale 85 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.16 mm 9.1 O max 8.1 Ponente 81 % 1017 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 58 % 8 NO max 9 Maestrale 75 % 1018 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 58 % 10.3 NE max 13.8 Grecale 70 % 1018 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 48 % 12.8 ENE max 13.4 Grecale 67 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 42 % 4 NE max 4.1 Grecale 73 % 1020 hPa 21 cielo sereno +19° perc. +18.9° prob. 3 % 2.5 NNE max 5.4 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:01

