Meteo Andria, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. I venti soffieranno con una velocità di circa 20 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di nuvolosità intensa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,69 mm entro le ore centrali. Le temperature si muoveranno tra i 16,3°C e i 19,1°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 73%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano una lieve ripresa, con temperature che toccheranno i 20,5°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto e si verificheranno ulteriori piogge leggere, con un accumulo di circa 0,2 mm. L’intensità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,8 km/h, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che scenderà a circa 17,5°C. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 15 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Andria evidenziano una giornata caratterizzata da nuvolosità e piogge leggere, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° prob. 13 % 15.9 O max 28.5 Ponente 60 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +15.4° prob. 25 % 20.6 O max 37.7 Ponente 54 % 1013 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +16° prob. 32 % 24.7 O max 43.8 Ponente 52 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +18.5° prob. 40 % 23.6 ONO max 30.4 Maestrale 53 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.69 mm 13.8 O max 32.7 Ponente 73 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +19.7° 0.2 mm 27.8 NNO max 36 Maestrale 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 36 % 15.3 NO max 23.8 Maestrale 66 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 10.9 NO max 15.7 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:59

