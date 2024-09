Meteo Aosta, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Aosta si presenteranno prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,6°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a condizioni di comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo tornerà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aosta indicano un clima variabile, con possibilità di nuvolosità crescente e temperature in calo. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, permettendo di godere di un inizio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 8.5 ONO max 8.8 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.5° Assenti 9.3 ONO max 9.9 Maestrale 65 % 1018 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 7.4 O max 11.3 Ponente 56 % 1016 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +22.5° Assenti 10.7 NO max 11.2 Maestrale 26 % 1013 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +23.3° Assenti 12.4 NO max 12.2 Maestrale 23 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° Assenti 11.7 NO max 13.8 Maestrale 39 % 1014 hPa 19 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 10.7 ONO max 11 Maestrale 60 % 1018 hPa 22 cielo sereno +11.7° perc. +10.2° Assenti 6.9 ONO max 8 Maestrale 49 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:36

