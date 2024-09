Meteo Aosta, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 10,4°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 33%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà a 9,6°C.

La mattina si aprirà con un cielo che inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole alle 06:00 a un cielo coperto alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 90%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da Est accompagnerà il pomeriggio, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità sarà elevata, superando il 70%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 97%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo valori intorno al 96%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni analoghe, mentre nel fine settimana si potrebbe assistere a un parziale miglioramento del meteo, con schiarite e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Aosta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 5.7 O max 5.4 Ponente 87 % 1015 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.9 ONO max 2.1 Maestrale 85 % 1015 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 1 NNE max 2.5 Grecale 74 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.2° perc. +16.6° prob. 1 % 4.7 ENE max 5.2 Grecale 59 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19° perc. +18.5° prob. 16 % 7.1 E max 6.4 Levante 56 % 1012 hPa 16 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 16 % 9.8 E max 9.5 Levante 73 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +12.8° Assenti 5.2 ENE max 6.6 Grecale 96 % 1014 hPa 22 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° Assenti 5 ENE max 9.1 Grecale 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:17

