Meteo Arezzo, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre ad Arezzo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che varierà dal 70% all’97%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +19,2°C e i +26,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, oscillando tra i +19,3°C e i +28,1°C. Il vento soffierà principalmente da Est e da Sud, con velocità che potranno raggiungere i 22,1km/h.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5,7km/h. Man mano che la mattina avanza, le piogge diventeranno più intense, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%.

Durante il pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona di Arezzo, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata intorno all’85%. Le temperature massime si attesteranno sui +26,9°C, con una percezione che potrà raggiungere i +28,1°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo principalmente da Sud.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a schiarite e a un cielo via via più sereno. La copertura nuvolosa si ridurrà fino al 28%, con temperature che si abbasseranno intorno ai +17,7°C. Il vento perderà di intensità, mantenendo comunque una direzione da Ovest.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni ad Arezzo si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo e consultare aggiornamenti costanti sulle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.49 mm 5.1 ENE max 4.9 Grecale 91 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +18.2° perc. +18.6° 0.22 mm 6 ENE max 5.8 Grecale 93 % 1011 hPa 7 pioggia moderata +20.4° perc. +20.8° 2.21 mm 6 E max 9.3 Levante 88 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +26.3° perc. +26.3° 1.14 mm 13.9 SSE max 20.6 Scirocco 64 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +26.8° perc. +28° 1.3 mm 13.5 SO max 20.6 Libeccio 62 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +23.8° perc. +24.3° 1.61 mm 14.1 OSO max 23.6 Libeccio 76 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.94 mm 6.7 O max 11.6 Ponente 92 % 1012 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +18.2° prob. 83 % 2.3 OSO max 3.2 Libeccio 94 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:35

