Meteo Arezzo, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Arezzo di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 13,0°C e i 24,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 93% durante le prime ore della notte e scendendo gradualmente nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 19%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,6°C entro le 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità di circa 6,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 25% del cielo. Le temperature massime toccheranno i 24,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 21,1°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra i 4,7 km/h e gli 8,7 km/h, mantenendo una leggera brezza. L’umidità continuerà a oscillare, raggiungendo il 70% nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che salirà fino al 81%. Le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 15,0°C. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 5,3 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’87%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi condizioni di instabilità. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata serena di Sabato, mentre nel pomeriggio e in serata sarà consigliabile tenere a mente l’aumento della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.2° perc. +13.1° Assenti 7.2 NE max 6.7 Grecale 93 % 1021 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.8° Assenti 6.7 NE max 6 Grecale 94 % 1021 hPa 7 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 6.3 NE max 8.9 Grecale 78 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 6.2 E max 6.7 Levante 56 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 4.7 E max 4 Levante 48 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 7.7 ENE max 10.9 Grecale 65 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 6.3 NE max 5.9 Grecale 81 % 1021 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:06

