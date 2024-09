Meteo Argenta, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre ad Argenta prevedono condizioni atmosferiche variabili durante la giornata. Al mattino ci saranno precipitazioni leggere, che diventeranno più intense nel pomeriggio con possibili rovesci di pioggia. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 19,4°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità del 74% di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Al risveglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 25,4°C, con venti provenienti da Est – Sud Est.

Nel primo pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e una probabilità del 100% di copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28,9°C, con venti provenienti da Est – Nord Est.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge diminuiranno di intensità, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di precipitazioni intorno al 90%. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori intorno ai 19,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta indicano una giornata instabile con piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni ad Argenta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.8° perc. +21.2° 2.02 mm 12.5 O max 19.3 Ponente 86 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.14 mm 6.4 NNO max 15.1 Maestrale 89 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +21° perc. +21.4° 2.01 mm 3.1 N max 10.5 Tramontana 89 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25.4° perc. +25.8° 0.43 mm 10.8 ESE max 15.5 Scirocco 68 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +28.4° perc. +29.4° 0.79 mm 8.6 ESE max 12.4 Scirocco 55 % 1008 hPa 15 forte pioggia +23.9° perc. +24.3° 5.56 mm 14.6 N max 19.5 Tramontana 77 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.98 mm 12.8 N max 21.1 Tramontana 92 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.54 mm 5.4 NNO max 8 Maestrale 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:37

