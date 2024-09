Meteo Argenta, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Argenta si troverà a fronteggiare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di meteo prevalentemente sereno, che si trasformeranno in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,7°C e i 24,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di cielo coperto, specialmente in serata.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 15%, e l’umidità si attesterà intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro mezzogiorno. La brezza leggera da ovest-nordovest garantirà un clima piacevole, con umidità in calo e una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 2%. Le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 24,7°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di calore potrebbe aumentare a causa dell’umidità.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La brezza si farà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 20,3 km/h. Nonostante la copertura nuvolosa, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un inizio di autunno che si farà sentire. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 15 % 9.7 SSO max 17.2 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 20 % 6 SSO max 8 Libeccio 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +16° prob. 8 % 3.1 ONO max 9.1 Maestrale 80 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° prob. 1 % 7.3 ONO max 10.4 Maestrale 62 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.7° prob. 1 % 4.8 ONO max 10.3 Maestrale 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.2° Assenti 5.6 SO max 13.2 Libeccio 48 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 4.7 SO max 16.9 Libeccio 64 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.5 SO max 17.7 Libeccio 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.