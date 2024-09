Meteo Argenta, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 14,2°C, con umidità al 66%. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a 19,9°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà al 75%. Nel pomeriggio, si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso con una massima di 20,6°C. Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai 20,9°C e umidità al 50%. Mercoledì 2 Ottobre, le condizioni rimarranno simili, con temperature di 17,9°C e umidità in aumento. Giovedì 3 Ottobre, si prevedono piogge leggere e temperature intorno ai 15°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura si attesterà attorno ai 14,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13,4°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, mantenendo una condizione di poche nuvole fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19,9°C alle 11:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% alle 10:00, mentre la velocità del vento varierà tra 8,3 km/h e 10,7 km/h, sempre da Sud Est. L’umidità scenderà al 47% alle 12:00, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura massima di 20,6°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 19,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 7,1 km/h e 12,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 48% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e la temperatura scenderà fino a 14,6°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’89% e la velocità del vento si ridurrà a 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà attorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 71%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 14,4°C alle 01:00, per poi salire fino a 20,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61% alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 7,7 km/h, sempre da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 50% alle 12:00, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima di 21,3°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 20,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35% e la velocità del vento aumenterà fino a 12,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1014 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che scenderà fino a 17,5°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 17,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 9,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,6°C, con una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 17,5°C alle 01:00, per poi scendere a 16,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%. La velocità del vento varierà tra 5,3 km/h e 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86% e la pressione atmosferica scenderà a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima di 17,9°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si manterrà intorno ai 6,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 88% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che scenderà fino a 15,3°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 15,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 89% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 95%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di 15,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 95%, e la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e la temperatura scenderà a 14,6°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 14,2°C alle 02:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento varierà tra 15,7 km/h e 16,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 93% e la pressione atmosferica scenderà a 1004 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura massima di 14,6°C alle 08:00. La temperatura percepita sarà di 14,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si manterrà intorno ai 16,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 90% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1004 hPa.

Nella sera, si prevede ancora pioggia leggera con una temperatura che scenderà fino a 15,3°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 15,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 89% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 95%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Argenta si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che oscillano tra i 14°C e i 21°C. Si prevedono piogge leggere nella giornata di Mercoledì e Giovedì, con un aumento dell’umidità e una pressione atmosferica in calo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di bel tempo.

