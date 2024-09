Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, favorendo l’arrivo di un clima più soleggiato. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mantenendosi stabili fino alla sera, quando il cielo rimarrà sereno.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo mostrerà nubi sparse con una temperatura di circa 17,4°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 76%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 17°C fino all’alba.

La mattina si presenterà con un clima più mite, con temperature che saliranno fino a 20,9°C alle 7:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, raggiungendo il 65% intorno alle 8:00, e il vento sarà debole, con velocità di circa 5-10 km/h. A partire dalle 9:00, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che toccheranno i 24,9°C alle 9:00 e i 25,8°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà favorevole, con temperature che raggiungeranno il massimo di 26,9°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni saranno di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 22% al 36%. Il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 59% entro la mezzanotte. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 10.3 SO max 11.6 Libeccio 78 % 1016 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 10.4 SO max 10.6 Libeccio 75 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 7 SO max 10.3 Libeccio 65 % 1015 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 3.7 SSO max 14 Libeccio 45 % 1014 hPa 13 poche nuvole +26.8° perc. +27° Assenti 3.8 SSE max 15.6 Scirocco 46 % 1013 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 2.8 SSE max 8.8 Scirocco 66 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 10.1 SO max 11.9 Libeccio 71 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 11.1 SO max 12.9 Libeccio 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:50

