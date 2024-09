Meteo Assemini, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che potranno toccare i 35 km/h. Nel complesso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà su valori relativamente alti, attorno al 70%.

Durante la mattina, il meteo si manterrà stabile, con un cielo completamente sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C già alle 08:00. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che si attesteranno intorno ai 22 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà il comfort termico, grazie alla presenza di un vento fresco.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 28°C alle 13:00 e alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La brezza tesa continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

La sera si presenterà con temperature in calo, attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La ventilazione si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 15 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, gli abitanti di Assemini possono aspettarsi una settimana di bel tempo, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 11.2 ONO max 22.1 Maestrale 73 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 10.7 NO max 20.1 Maestrale 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 17.8 NO max 30.1 Maestrale 60 % 1011 hPa 10 cielo sereno +27.2° perc. +27° Assenti 25.1 NO max 32.6 Maestrale 41 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28° perc. +27.5° Assenti 28.7 NO max 35.5 Maestrale 38 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 29.3 NO max 38 Maestrale 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 17.5 NO max 35 Maestrale 69 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 12.4 NO max 23.7 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:34

