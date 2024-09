Meteo Assemini, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa +18°C, con una copertura nuvolosa al 68% e un vento da Ovest-Nord Ovest a 17,6 km/h. La mattina porterà un cielo sereno e temperature in aumento fino a +23,3°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo 41,4 km/h. Sabato 14 Settembre, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno a +24,4°C e un vento di 32,9 km/h. Domenica 15 Settembre, si prevede un clima simile, con temperature fino a +25°C e umidità che scenderà al 36%. Il weekend si prospetta quindi soleggiato e temperato, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 17,6 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le raffiche di vento potranno toccare i 31,1 km/h, creando una brezza tesa. L’umidità si attesterà attorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno e una temperatura che salirà fino a +23,3°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 41,4 km/h alle 13:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 61,4 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà al 1%, garantendo una giornata prevalentemente soleggiata. L’umidità scenderà al 36%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 21-23°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 39 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un sole splendente. L’umidità si attesterà attorno al 40%, favorendo un clima secco e gradevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +18°C. La velocità del vento si ridurrà a 19,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 52%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1017 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, al 2%, e il vento soffierà a una velocità di 32,9 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 55,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno fino a +24,4°C entro le 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20-33 km/h, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che non supereranno il 12%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 34%, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno intorno ai 21-24°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità media di 31 km/h, mantenendo una brezza vivace. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità e un sole splendente. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno fino a +16,7°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di circa +16°C. La copertura nuvolosa sarà al 23%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno agli 8,5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, al 73%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a +25°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, al 1%, garantendo una giornata soleggiata. L’umidità si ridurrà al 36%, rendendo l’atmosfera più secca.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 24-25°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità media di 29 km/h, mantenendo una brezza tesa. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un sole splendente. L’umidità si attesterà attorno al 38%, favorendo un clima secco e gradevole.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +18°C. La velocità del vento si ridurrà a 10,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 74%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1015 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia all’insegna di un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 25°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con venti moderati che garantiranno una piacevole frescura. Non ci saranno precipitazioni significative, permettendo di godere di un weekend all’insegna del sole e del bel tempo.

