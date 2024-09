Meteo Asti, le previsioni per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre ad Asti indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina si prevede cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio la pioggia diventerà più intensa, per poi diminuire di intensità verso sera.

Durante la mattina, a partire dalle ore 6:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +20,6°C percepita come +20,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica di 1014hPa. Le probabilità di pioggia aumenteranno gradualmente durante la mattinata.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è prevista pioggia leggera con una temperatura di +19,8°C percepita come +20,2°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.85mm con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la sera, a partire dalle ore 18:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +19,1°C percepita come +19,5°C. Il vento sarà da Nord Est a una velocità di 4,1km/h. Le probabilità di pioggia saranno ancora alte, con un’umidità del 96% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre ad Asti indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati per possibili precipitazioni durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 3.6 O max 4.4 Ponente 81 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 3 % 3.8 OSO max 4 Libeccio 79 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 6 % 4 OSO max 4.1 Libeccio 80 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.41 mm 3.3 SE max 4.2 Scirocco 82 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.58 mm 5 ENE max 6.9 Grecale 89 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.3 mm 5.9 E max 6.8 Levante 89 % 1011 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +19.5° prob. 80 % 3.5 NE max 4.1 Grecale 96 % 1010 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.8° prob. 26 % 2.8 N max 3.2 Tramontana 98 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:46

