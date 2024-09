Meteo Asti, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Asti di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 22,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno della copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C. La sera si prevede che sarà caratterizzata da poche nuvole, ma ci sarà anche la possibilità di piogge leggere nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di circa 13,4°C e un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori attorno al 17%.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della nuvolosità. Le temperature saliranno fino a 22,4°C intorno alle 11:00, mentre l’umidità scenderà al 46%. Il vento sarà più leggero, con una velocità di circa 3,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70% verso le 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 6%.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14,5°C. Tuttavia, a partire dalle 22:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli di circa 0,12 mm e un’umidità che si attesterà attorno all’84%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge più consistenti. La temperatura rimarrà su valori moderati, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 26 % 5.5 O max 11.5 Ponente 84 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 17 % 4 OSO max 6.7 Libeccio 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 16 % 7.8 SO max 13.7 Libeccio 84 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° prob. 3 % 7.7 O max 10 Ponente 60 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.6° prob. 2 % 7.2 ENE max 12.2 Grecale 46 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° prob. 3 % 12 ENE max 19.4 Grecale 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° prob. 6 % 3.4 NE max 4.6 Grecale 75 % 1018 hPa 21 poche nuvole +14.5° perc. +14.1° prob. 6 % 6.9 NO max 7 Maestrale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.