Meteo Augusta, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli ad Augusta. I dati indicano un cielo completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa, e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La ventilazione si presenterà moderata, con raffiche che non supereranno i 25 km/h, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con una leggera diminuzione fino ai 20°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno e una buona visibilità. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 km/h e gli 8 km/h, proveniente principalmente da direzione nord.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna possibilità di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,6 km/h alle ore 12:00, con una direzione prevalentemente sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 60%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C, con picchi che potrebbero arrivare a 23,5°C. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola all’orizzonte. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, attestandosi intorno al 62%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 22,3°C. Le condizioni di meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo le prossime giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo che si presenteranno.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 7.4 N max 8.7 Tramontana 63 % 1018 hPa 4 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 6.5 NO max 6.8 Maestrale 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.5 ONO max 4.1 Maestrale 62 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.7 ESE max 9 Scirocco 56 % 1017 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 23 SSE max 21.7 Scirocco 61 % 1015 hPa 16 cielo sereno +23.3° perc. +23.3° Assenti 21.9 SSE max 23.5 Scirocco 64 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 6.7 O max 10.5 Ponente 68 % 1014 hPa 22 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 12 NO max 13.7 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.