Meteo Augusta, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Augusta di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nella prima parte della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +22,6°C e +24,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 18 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai +23,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 57%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 15,8 km/h da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 4%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle 09:00 si assisterà a piogge leggere, con accumuli di circa 0,11 mm. Le temperature saliranno fino a +24°C e la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 24%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Est e intensità di circa 16 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno fino al 75% del cielo. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +24°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno all’8%, e le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità che varieranno tra 10 e 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai +23,4°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una certa variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo rimarranno simili, con possibilità di occasionali piogge, specialmente nelle ore mattutine. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Augusta anche in questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 14.4 NNE max 14.3 Grecale 72 % 1017 hPa 4 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 12.9 NNE max 13.9 Grecale 71 % 1017 hPa 7 poche nuvole +23.5° perc. +23.7° prob. 7 % 18.3 NE max 17.7 Grecale 68 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +24° perc. +24.2° 0.12 mm 14.3 E max 14.8 Levante 67 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° prob. 23 % 15.2 E max 14.2 Levante 65 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +24° prob. 8 % 12.1 E max 11.8 Levante 68 % 1018 hPa 19 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° Assenti 8.3 E max 9.6 Levante 70 % 1019 hPa 22 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 4.9 ESE max 7.4 Scirocco 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:53

