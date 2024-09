Meteo Avellino, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,8°C e i 24,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 8,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori intorno al 78% durante la notte e al 71% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Avellino si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 83%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,3°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 2,4 km/h e 7 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge significative.

Nel pomeriggio, il clima a Avellino subirà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere attese intorno alle 14:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 30%. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 68% verso le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione a possibili piogge nei pomeriggi, specialmente nei giorni successivi. La situazione meteo potrebbe migliorare con l’arrivo di giornate più soleggiate, ma per ora è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 7 % 0.8 SSE max 2.7 Scirocco 78 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 0.6 NE max 2.3 Grecale 79 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 2.4 E max 3.1 Levante 76 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 3.6 SSO max 5.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.1° prob. 1 % 7 OSO max 8.2 Libeccio 50 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 30 % 6.9 OSO max 8.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 31 % 2.9 SSO max 5.1 Libeccio 71 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.1 SSO max 6.2 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:51

