Meteo Avellino, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre, Avellino si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e miti. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina porterà un aumento graduale delle temperature, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 22°C. La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno fino a 15°C.

Durante la notte, le condizioni saranno ideali per chi desidera godere di un cielo stellato. La temperatura si manterrà intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà intorno al 64%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 18,9°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 14% di nuvole nel cielo. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere mite, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Tuttavia, si noterà un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 62% del cielo. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 46%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%. Le condizioni di calma continueranno, con venti leggeri che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli prevalentemente sereni. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 3.3 ENE max 3.6 Grecale 64 % 1019 hPa 3 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 3.6 ENE max 3.9 Grecale 65 % 1018 hPa 6 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 2.4 ENE max 2.8 Grecale 61 % 1018 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 2.9 OSO max 4 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 9.1 OSO max 11.3 Libeccio 41 % 1016 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° Assenti 8.6 SO max 10.3 Libeccio 50 % 1015 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.6 SSO max 6.9 Libeccio 69 % 1015 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 2.8 SSO max 5.3 Libeccio 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:38

