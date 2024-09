Meteo Aversa, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Aversa per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano una forte attività precipitativa durante le prime ore della notte, seguita da un graduale miglioramento nel corso della giornata, anche se non mancheranno momenti di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,9°C e i 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una predominanza di nubi sparse e cielo coperto.

Durante la notte, Aversa sperimenterà forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 39,2 km/h da Ovest, con raffiche che potranno superare i 59,5 km/h. Le precipitazioni saranno intense, con un accumulo di 5,06 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non migliorerà significativamente. Le piogge continueranno, anche se con intensità variabile. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno all’85%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità comprese tra i 33 km/h e i 36 km/h. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, accumulando ulteriori 0,15 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C, mentre le precipitazioni si faranno più sporadiche, con accumuli minimi. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente verso le 16:00 e le 17:00, quando si registreranno piogge leggere. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori intorno ai 30 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e la possibilità di cieli parzialmente sereni. Le temperature scenderanno, attestandosi intorno ai 18°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno sotto i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da piogge e vento fresco, seguita da un miglioramento nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20° perc. +20.2° 5.06 mm 39.2 O max 59.5 Ponente 83 % 1006 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° prob. 74 % 23.9 O max 38.5 Ponente 60 % 1006 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +20.5° prob. 82 % 27.1 O max 40.2 Ponente 52 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.6° perc. +21.2° 0.15 mm 36.1 OSO max 48.6 Libeccio 53 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.1° 0.15 mm 34.4 OSO max 44.9 Libeccio 49 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° prob. 38 % 32.8 OSO max 45.1 Libeccio 44 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.52 mm 26.5 O max 37.2 Ponente 64 % 1008 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 69 % 10.7 NO max 18 Maestrale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.