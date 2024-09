Meteo Avola, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Lunedì 2 Settembre a Avola si prevedono condizioni meteo generalmente stabili, con nubi sparse alternate a momenti di cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà i 29,9°C nel corso della mattinata, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 31,7°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità che potrà variare dai 9,7km/h ai 22,5km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e la temperatura si attesterà sui 26,7°C. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura del 44% e temperature intorno ai 26,3°C. Man mano che il sole sorge, il cielo si schiarirà e la copertura nuvolosa diminuirà, portando a una giornata con poche nuvole e una copertura intorno al 19% durante il mattino e al 10% durante la sera.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 78% con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno sui 29,6°C, mentre il vento soffierà con una velocità di 22,5km/h provenendo da sud – sud ovest. Nel corso della sera, il cielo si libererà dalle nubi, regalando una serata con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Avola indicano una giornata all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo si prevedono simili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 6 O max 6.2 Ponente 66 % 1012 hPa 4 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 65 % 1012 hPa 7 nubi sparse +28.1° perc. +29.4° Assenti 5.8 SSO max 6.4 Libeccio 58 % 1013 hPa 10 nubi sparse +29.7° perc. +31.2° Assenti 12 S max 11 Ostro 54 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.6° perc. +31.2° Assenti 22.5 SSO max 22.5 Libeccio 55 % 1013 hPa 16 nubi sparse +28.9° perc. +30.2° Assenti 19.9 SO max 22.8 Libeccio 55 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° prob. 1 % 11.1 OSO max 12.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 22 poche nuvole +26.8° perc. +27.9° prob. 4 % 10.8 OSO max 12.5 Libeccio 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:22

