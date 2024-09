Meteo Bacoli, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un giovedì caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,1°C e i 24,7°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 56,1 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge di intensità variabile.

Durante la notte, Bacoli godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 24,2°C, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Dalle 07:00, la situazione meteo inizierà a deteriorarsi con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature continueranno a mantenersi stabili, con valori che raggiungeranno i 24,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 16% e il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare a 22,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più critiche. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa fino al 89%, con piogge che diventeranno più intense. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24,2°C. Le precipitazioni raggiungeranno i 0,71 mm, e il vento continuerà a soffiare con intensità, arrivando a 27,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non migliorerà. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,79 mm entro la fine della giornata. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento si presenterà forte, con raffiche che potranno superare i 49,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli indicano un giovedì con un inizio sereno, ma che si trasformerà in una giornata di pioggia e vento. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 12.9 O max 14.4 Ponente 64 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 7 % 12.5 OSO max 14.9 Libeccio 65 % 1010 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° prob. 14 % 14.8 OSO max 17.6 Libeccio 65 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +24.4° perc. +24.6° 0.11 mm 22.9 O max 24 Ponente 67 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +24.6° perc. +24.8° 0.14 mm 22 OSO max 24.2 Libeccio 64 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.66 mm 23.8 O max 27.3 Ponente 65 % 1010 hPa 18 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 77 % 16.3 O max 19 Ponente 63 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +23.2° perc. +23.5° 1.37 mm 32 SSO max 41.8 Libeccio 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:13

