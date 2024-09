Meteo Bacoli, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 25 Settembre a Bacoli si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. La mattina inizierà con piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a momenti di sereno. La sera porterà nuvole sparse, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si manterrà attorno ai 21,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a 8,1 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 66%, e non si prevederanno precipitazioni significative. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non cambierà molto, con il cielo che rimarrà coperto fino alle 05:00, quando si registrerà anche una leggera pioggia con un accumulo di 0,33 mm.

La mattina si aprirà con piogge leggere che continueranno fino alle 12:00, con temperature che varieranno tra 21,7°C e 23,1°C. La velocità del vento si manterrà tra i 15 e i 18 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida. A partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si passerà a momenti di sereno, sebbene non mancheranno occasionali piogge leggere nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 23,3°C e si registreranno schiarite, con una probabilità di pioggia ridotta. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si prevede un nuovo passaggio di piogge leggere, con accumuli minimi. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 22,2°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bacoli indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con minori probabilità di pioggia e temperature che si manterranno gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni per trascorrere del tempo all’aperto, mentre le piogge di Mercoledì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di bel tempo in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 8.1 SSE max 9.4 Scirocco 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 18 % 14 SSE max 15.7 Scirocco 69 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.22 mm 15.6 SSE max 17.7 Scirocco 74 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.23 mm 16.4 SSE max 17.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +23.3° 0.24 mm 17.1 SSE max 18.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 49 % 17.6 S max 19.4 Ostro 71 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° prob. 50 % 12.6 SSE max 14.8 Scirocco 76 % 1017 hPa 21 nubi sparse +22.4° perc. +22.7° Assenti 16.7 SSE max 17.5 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:51

