Meteo Bagheria, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Bagheria si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano che il cielo rimarrà completamente sgombro da nuvole, permettendo così al sole di riscaldare l’atmosfera. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento termico che porterà i valori fino a 24°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità che varierà tra i 2,2 km/h e i 9,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, raggiungendo i 18,0°C a partire dalle prime ore. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’arrivo della mattina, il sole inizierà a riscaldare l’aria, portando le temperature a 20°C entro le 07:00 e raggiungendo i 24°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo una giornata di sole splendente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza leggera che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 58%, mantenendo comunque un clima confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero aumento delle temperature, con valori che potrebbero raggiungere i 25°C. Tuttavia, non si registrano fenomeni di maltempo all’orizzonte, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Bagheria

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.8 NE max 3.5 Grecale 69 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 73 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 4.3 SE max 4.4 Scirocco 63 % 1018 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 5.3 NE max 5.7 Grecale 45 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24.1° Assenti 9.9 NE max 6.5 Grecale 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 8.1 ENE max 7.7 Grecale 61 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 6.5 SE max 6.4 Scirocco 67 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 7.1 SE max 7.9 Scirocco 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:44

