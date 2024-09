Meteo Bagheria, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Bagheria si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si trasformerà in una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 22,4°C e i 26,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 22,2°C, grazie a una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 11,2 km/h, contribuirà a rendere l’aria più piacevole. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 56%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,7 km/h. Nonostante la presenza di nuvole, la probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo un pomeriggio asciutto.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai 23°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali passeggiate o attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un clima estivo fino alla fine della settimana. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 2 % 6.7 OSO max 7.3 Libeccio 75 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° prob. 2 % 6.2 OSO max 6.4 Libeccio 74 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 1 % 5.3 O max 5.4 Ponente 64 % 1010 hPa 10 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 1 % 6.3 NNO max 7.8 Maestrale 55 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 12.1 NNO max 12.1 Maestrale 57 % 1010 hPa 16 poche nuvole +24.6° perc. +24.9° Assenti 10.3 NO max 12.2 Maestrale 67 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.9° perc. +24.1° Assenti 7.1 OSO max 11.6 Libeccio 67 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.5° perc. +22.6° Assenti 10.9 SO max 13.1 Libeccio 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:16

