Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che si registreranno in diverse fasce orarie. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, mantenendo un cielo nuvoloso e piogge intermittenti.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. A partire dall’1:00, si registreranno piogge leggere, con una temperatura in lieve calo a 21,5°C. Le piogge continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino, con intensità variabile e una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. Le temperature si manterranno tra i 22°C e i 22,7°C, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est. Le precipitazioni, sebbene leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 1,09 mm entro le 9:00.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature raggiungeranno un massimo di 23,2°C alle 14:00, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20,8°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile, e la probabilità di precipitazioni si ridurrà a zero.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Venerdì 20 Settembre evidenziano un inizio di giornata instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino al pomeriggio. Tuttavia, si prevede un miglioramento significativo in serata, con cieli sereni e temperature più fresche. Nei giorni successivi, le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, portando a un clima più secco e temperato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.11 mm 4.9 NE max 7.7 Grecale 76 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.27 mm 5.8 NNE max 7.8 Grecale 76 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.29 mm 7.3 NE max 10.3 Grecale 72 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.3° perc. +22.4° 0.93 mm 5.4 O max 6.7 Ponente 70 % 1015 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 38 % 0.9 E max 2.2 Levante 65 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 18 % 5.8 N max 5.7 Tramontana 65 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° prob. 6 % 3.6 N max 5.2 Tramontana 72 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 3.3 ONO max 4.7 Maestrale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.