Meteo Bari, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si manterranno elevate. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 59%.

Nella mattina, le condizioni di bel tempo continueranno, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 29,5°C entro le ore centrali. La brezza leggera, con velocità intorno ai 8 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 42%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a comparire. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 30°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 26°C. La brezza si farà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portandosi intorno al 48%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature elevate. Venerdì e Sabato si presenteranno con condizioni simili a quelle di Giovedì, ma con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per la prossima settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 11.3 SSE max 18 Scirocco 59 % 1009 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 8.1 S max 14.1 Ostro 61 % 1008 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 8.5 SSO max 12.4 Libeccio 59 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +27.2° prob. 5 % 3.8 OSO max 9.6 Libeccio 40 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +29.3° prob. 5 % 8 ENE max 17.7 Grecale 42 % 1007 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +29.6° prob. 1 % 7.2 SSE max 16.6 Scirocco 48 % 1007 hPa 18 nubi sparse +27.7° perc. +27.8° prob. 5 % 16.3 SO max 24.8 Libeccio 46 % 1007 hPa 21 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 12 % 11.1 SO max 18.8 Libeccio 48 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.